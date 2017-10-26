Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Дзен-миллионы
Выручка платформы «Яндекс.Дзен» в сентябре могла составить 200 млн руб.
Это в 3 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Прогноз по выручке сервиса за год – 2,4 млрд рублей
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В сентябре, по собственным данным «Яндекса», аудитория платформы выросла на 33% по сравнению с сентябрем 2016 г. и достигла 8 млн человек
М. Стулов / Ведомости
Выручка платформы «Яндекс.Дзен» в сентябре 2017 г. могла составить 200 млн руб., сообщил гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин на телеконференции, втрое больше, чем в сентябре 2016 г. Если считать выручку платформы равномерной по месяцам, за год она может составить 2,4 млрд руб. Для подсчета использовался так называемый метод revenue run-rate (метод экстраполированной выручки), обычно его применяют для прогноза выручки новых, быстро растущих бизнесов, объяснила пресс-секретарь «Яндекса» Ася Мелкумова. По данным аналитиков JPMorgan, run-rate «Дзена» за год мог составить 1,8 млрд руб., если брать за основу выручку в апреле.
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