Новые «Звездные войны» дорого обойдутся кинотеатрам в США
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Disney намерен получить от кинотеатров в США 65% сборов от проката нового эпизода «Звездных войн», пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванные источники. Как правило, американские кинотеатры отдают прокатчику 55–60% кассы картины. Также Disney в письме кинотеатрам требует, чтобы кинотеатры показывали «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» в главном зале в течение как минимум четырех недель. Если кинотеатр нарушит эти условия, то доля Disney в кассе вырастет до 70%. Это самые жесткие условия, которые когда-либо выдвигались прокатчиками, пишет WSJ. Новый эпизод «Звездных войн» выходит в прокат в середине декабря и может собрать в США не меньше $500 млн, прогнозирует издание.
Представитель американского офиса Disney отказался от комментариев.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}