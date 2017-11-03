Новые «Звездные войны» дорого обойдутся кинотеатрам в США

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«Звездные войны» с кинотеатрами Jeenah Moon / Bloomberg

Disney намерен получить от кинотеатров в США 65% сборов от проката нового эпизода «Звездных войн», пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванные источники. Как правило, американские кинотеатры отдают прокатчику 55–60% кассы картины. Также Disney в письме кинотеатрам требует, чтобы кинотеатры показывали «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» в главном зале в течение как минимум четырех недель. Если кинотеатр нарушит эти условия, то доля Disney в кассе вырастет до 70%. Это самые жесткие условия, которые когда-либо выдвигались прокатчиками, пишет WSJ. Новый эпизод «Звездных войн» выходит в прокат в середине декабря и может собрать в США не меньше $500 млн, прогнозирует издание.

Представитель американского офиса Disney отказался от комментариев.