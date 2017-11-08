Американская разведка назвала лучшей российскую технологию распознавания лиц

NtechLab стала победителем конкурса IARPA в сфере разведки в двух номинациях из трех – «Скорость идентификации» и «Точность верификации» NtechLab

Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) провели конкурс алгоритмов распознавания лиц и признали победителем российскую компанию NtechLab, сообщил представитель разработчика и подтвердил руководитель исследовательской программы IARPA Крис Бонен.

IARPA подчиняется директору Национальной разведки США, он же возглавляет разведывательное сообщество США, куда входят 17 организаций, в том числе ФБР и ЦРУ. IARPA не занимается внедрением технологий, ограничиваясь научными исследованиями.

NtechLab основана в 2015 г. В 2016 г. алгоритм NtechLab стал основой для FindFace – приложения, помогающего найти людей в социальной сети «В контакте» по их фотографии. Алгоритм известен тем, что способен найти конкретного человека среди 1 млрд лиц за 0,5 секунды. NtechLab стала победителем конкурса IARPA в сфере разведки в двух номинациях из трех – «Скорость идентификации» и «Точность верификации» (см. врез).

Чье это лицо Участвовать в конкурсе разведки США могут любые разработчики. В номинации «Скорость идентификации» алгоритмы соревнуются, кто быстрее найдет среди множества фотографий нужное лицо. В номинации «Точность верификации» побеждает алгоритм, лучше прочих распознавший изображения одного и того же человека и отличивший его от похожего. Это важно, например, для пограничников: система не должна пропустить преступника с чужим паспортом, объясняет Кухаренко.

В мае российский стартап NtechLab привлек $1,5 млн от фонда Impulse, в котором участвует Роман Абрамович, и группы частных инвесторов во главе с первым заместителем гендиректора Tele2 Александром Провоторовым. Об этом «Ведомостям» рассказали основатели компании Артем Кухаренко и Александр Кабаков. По данным «СПАРК-Интерфакса», до вхождения Impulse в капитал стартапа доля Кухаренко в компании составляла 25%, еще по 17,5% принадлежало управляющим партнерам фонда Typhoon Digital Development Олегу Братишко, Анатолию Гусеву, Кабакову и Марине Полянской, 5% – Екатерине Семеновой.

Представитель NtechLab рассматривает победу в конкурсе американской разведки как бенчмарк в области безопасности, на который ориентируются заказчики решения и возможные инвесторы. Но о конкретных сделках говорить пока рано, предупреждает он.

Заказчики действительно ориентируются на результаты подобных тестов и наиболее влиятельным из них пока остается тест, который NIST проводит самостоятельно, говорит гендиректор компании VisionLabs Александр Ханин. Он обращает внимание, что задача тестирования – вовсе не определить компанию, с которой следует заключить контракт, а понять текущий уровень развития конкретной технологии в мире.