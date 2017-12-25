«СТС медиа» улучшил рентабельность бизнеса

«СТС медиа» - один из крупнейших российских телехолдингов Евгений Разумный / Ведомости

Выручка холдинга «СТС медиа» в 2017 г. выросла на 12,8% (предварительные данные), что «соответствует темпам рынка», сообщила компания. EBITDA холдинга при этом увеличилась в 2,2 раза, рентабельность бизнеса по этому показателю составляет 27,6%. Абсолютные цифры по доходам «СТС медиа» не раскрыл.

Рентабельность «СТС медиа» резко упала в 2015 г. - перед продажей бизнеса и уходом компании с биржи NASDAQ. Если в 2014 г. рентабельность компании по OIBDA составляла 28,6%, то в III квартале 2015 г. она снизилась до 11%. Холдинг не раскрывал этот показатель по всему 2015 г., но указывал, что его операционная прибыль упала сразу в 34 раза. Выручка «СТС медиа» в 2015 г. составила 21,5 млрд руб.

В 2016 г. холдинг не раскрывал абсолютные данные по рентабельности и выручке, лишь уточнял, что его EBITDA выросла больше чем в три раза.

«СТС медиа» - один из крупнейших российских телехолдингов, он управляет четырьмя российскими телеканалами (СТС, «Домашний», «Че» и СТС Love), а также «31 каналом» в Казахстане. Холдинг ссылается на данные исследовательской компании Mediascope, согласно которым целевая аудитория трех из пяти его каналов в этом году выросла. Так, сейчас флагманский канал холдинга СТС смотрят в среднем в сутки 9,2% зрителей 10-45 лет, в прошлом году доля канала составляла 8,95%.

У холдинга две группы владельцев – Алишер Усманов и Иван Таврин через холдинг ЮТВ контролируют 75% акций «СТС медиа», остальное – у Юрия Ковальчука и его партнеров. Недавно ЮТВ сообщил, что Усманов продает долю в этом холдинге Таврину.