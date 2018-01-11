Российским фильмам поставили госзадачу собирать больше иностранных зрителей

Хоррор "Невеста" в 2017 г. собрал в иностранных кинотеатрах $3,4 млн - больше, чем любой другой российский фильм





Чиновники решили, что русское кино должно влиять не только на умы жителей России, но и на жителей других стран: государственный Фонд кино теперь будет следить, чтобы у отечественного кино росла зарубежная аудитория. До сих пор у фонда был только один показатель эффективности – увеличение доли зрителей отечественного кино в российских кинотеатрах, где традиционно доминирует Голливуд. С 2018 г. еще один новый показатель для фонда – увеличение числа иностранных зрителей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Пока у фонда нет точных данных, сколько зрителей сейчас собирают российские фильмы за рубежом, уточнил директор: такую статистику по всему миру фонд соберет в течение нескольких месяцев.

В 2017 г. фонду впервые удалось вернуть российским фильмам каждого четвертого зрителя кинотеатров. В последний раз каждый четвертый зритель выбирал отечественное кино почти 10 лет назад – в 2008 г. Потом доля резко упала, продюсерам и чиновникам долго не удавалось перейти порог в 20%.

Чиновникам важен размер зарубежной аудитории отечественного кино, поскольку, во-первых, это глобальное продвижение российской культуры и ценностей, объяснил Малышев, во-вторых, так у российской киноиндустрии будет «более сбалансированная экономическая модель». Как показывает мировая практика, лишь небольшое число картин окупается только за счет внутреннего проката, указывает он. Сейчас, по оценке фонда, затраты на производство окупает лишь около 7% отечественных картин. Малышев утверждает, что это соответствует показателям Франции или Германии. Чтобы окупалось большее число отечественных картин, им необходимо больше зарабатывать за пределами России, резюмирует он.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2017 г. в прокат за пределами России и СНГ вышло 40 отечественных картин. Журнал учитывает данные по 10 странам (Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Мексика, Франция, Южная Корея и Япония), но не два крупнейших кинорынка мира - США и Китай. Больше российских фильмов показали немецкие кинотеатры – там было сразу 22 отечественных релиза. Больше всего российское кино зарабатывает в Мексике - $4,1 млн, а самую большую иностранную кассу собрал хоррор «Невеста» - $3,4 млн и 1,2 млн зрителей.

Чтобы стимулировать продюсеров лучше продвигаться за рубежом, фонд разрешит им тратить часть полученного госфинансирования не только на поддержку проката в России, но и на рекламные кампании в других странах.

Подавляющее число отечественных фильмов, которые выходят в российских кинотеатрах, профинансированы государством. Это либо субсидии Министерства культуры, либо деньги Фонда кино. Последний финансирует как производство фильмов, так и их прокат. Часть денег фонд дает безвозмездно, часть – с возвратом. Всего на поддержку фильмов он потратил в 2017 г. 4,6 млрд руб., а в 2016 г. – 4,2 млрд руб.

Всего в прошлом году жители России потратили на билеты в кино 53,6 млрд руб., что на 11% больше, чем в 2016 г. При этом сборы российского кино выросли в полтора раза до 13 млрд руб., а касса иностранного осталась практически на том же уровне – 40,5 млрд руб.

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