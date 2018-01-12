Dropbox подал документы на проведение IPO

Ожидания инвесторов относительно перспектив бизнеса Dropbox сегодня скромнее, чем несколько лет назад Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Облачный сервис Dropbox конфиденциально подал документы для первичного публичного размещения акций. Оно может стать одним из крупнейших IPO технологических компаний за последние годы. Dropbox был оценен в $10 млрд, когда в последний раз привлекал частный капитал в 2014 г.

О подаче документов в комиссию по ценным бумагам и биржам США со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщили Bloomberg и The Wall Street Journal.

Ожидаемый в ближайшие месяцы выход Dropbox на биржу станет редким случаем, поскольку известные технологические стартапы по-прежнему могут привлекать частным образом значительные средства крупных инвесторов, отмечает WSJ. Согласно Dow Jones VentureSource в прошлом году IPO провели 26 американских технологических стартапов, но лишь немногие из них, например Snap, широко известны. Более 100 американских стартапов, оцениваемых в $1 млрд и выше, до сих пор откладывают IPO. Среди них сервис по вызову водителей Uber и по аренде жилья Airbnb.

Dropbox был основан в 2007 г. и позволяет пользователям и компаниям хранить и изменять файлы в облачных хранилищах. Такие венчурные инвесторы и фонды, как Sequoia Capital, Accel Partners, Fidelity Investments и T. Rowe Price, вложили в стартап более $600 млн.

В последние годы Dropbox было трудно оправдывать ожидания инвесторов. Google, Apple и другие технологические гиганты тоже стали предлагать пользователям облачные сервисы, поэтому Dropbox сосредоточился на работе с компаниями. Это позволило стартапу построить крупный бизнес. В начале 2016 г. гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон говорил, что у компании более 200 000 корпоративных клиентов, а ее годовая выручка превысила $1 млрд. Теперь Dropbox – один из лидеров этого рынка вместе с Google, Microsoft и Box, согласно Gartner.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Главный вопрос для специалистов - будет ли Dropbox снова оценен в $10 млрд или выше, отмечает WSJ. Инвесторы говорят, что их ожидания относительно роста бизнеса Dropbox сейчас скромнее, чем несколько лет назад. В 2013-2014 гг. компания открывала новые подразделения в попытке диверсифицировать бизнес, например сервис для обмена фотографиями Carousel и почтовый сервис Mailbox. Но вскоре закрыла их, решив сосредоточиться на работе с корпорациями, а некоторые инвестировавшие в Dropbox фонды снизили оценку принадлежащих им акций на 50%.

Индекс Nasdaq Composite вырос более чем на 70% с февраля 2014 г., хотя прошлогодние IPO известных стартапов Snap и Blue Apron многих разочаровали. Так, акции Snap в ходе первичного размещения были оценены по $17, а сама компания – в $24 млрд. Сразу после начала торгов цена ее акций превысила $24, но теперь они стоят почти на 15% дешевле, чем при IPO.

Для стартапов, обслуживающих крупные компании, проведение IPO привлекательно тем, что корпоративные клиенты обычно больше доверяют публичным компаниям, пишет WSJ. Организацией размещения акций Dropbox будут занимться инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan Chase.