Dropbox подал документы на проведение IPO

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Ожидания инвесторов относительно перспектив бизнеса Dropbox сегодня скромнее, чем несколько лет назад
Jaap Arriens / Zuma / ТАСС
Облачный сервис Dropbox конфиденциально подал документы для первичного публичного размещения акций. Оно может стать одним из крупнейших IPO технологических компаний за последние годы. Dropbox был оценен в $10 млрд, когда в последний раз привлекал частный капитал в 2014 г.
О подаче документов в комиссию по ценным бумагам и биржам США со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщили Bloomberg и The Wall Street Journal.
Ожидаемый в ближайшие месяцы выход Dropbox на биржу станет редким случаем, поскольку известные технологические стартапы по-прежнему могут привлекать частным образом значительные средства крупных инвесторов, отмечает WSJ. Согласно Dow Jones VentureSource в прошлом году IPO провели 26 американских технологических стартапов, но лишь немногие из них, например Snap, широко известны. Более 100 американских стартапов, оцениваемых в $1 млрд и выше, до сих пор откладывают IPO. Среди них сервис по вызову водителей Uber и по аренде жилья Airbnb.
Dropbox был основан в 2007 г. и позволяет пользователям и компаниям хранить и изменять файлы в облачных хранилищах. Такие венчурные инвесторы и фонды, как Sequoia Capital, Accel Partners, Fidelity Investments и T. Rowe Price, вложили в стартап более $600 млн.
В последние годы Dropbox было трудно оправдывать ожидания инвесторов. Google, Apple и другие технологические гиганты тоже стали предлагать пользователям облачные сервисы, поэтому Dropbox сосредоточился на работе с компаниями. Это позволило стартапу построить крупный бизнес. В начале 2016 г. гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон говорил, что у компании более 200 000 корпоративных клиентов, а ее годовая выручка превысила $1 млрд. Теперь Dropbox – один из лидеров этого рынка вместе с Google, Microsoft и Box, согласно Gartner.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
Главный вопрос для специалистов - будет ли Dropbox снова оценен в $10 млрд или выше, отмечает WSJ. Инвесторы говорят, что их ожидания относительно роста бизнеса Dropbox сейчас скромнее, чем несколько лет назад. В 2013-2014 гг. компания открывала новые подразделения в попытке диверсифицировать бизнес, например сервис для обмена фотографиями Carousel и почтовый сервис Mailbox. Но вскоре закрыла их, решив сосредоточиться на работе с корпорациями, а некоторые инвестировавшие в Dropbox фонды снизили оценку принадлежащих им акций на 50%.
Индекс Nasdaq Composite вырос более чем на 70% с февраля 2014 г., хотя прошлогодние IPO известных стартапов Snap и Blue Apron многих разочаровали. Так, акции Snap в ходе первичного размещения были оценены по $17, а сама компания – в $24 млрд. Сразу после начала торгов цена ее акций превысила $24, но теперь они стоят почти на 15% дешевле, чем при IPO.
Для стартапов, обслуживающих крупные компании, проведение IPO привлекательно тем, что корпоративные клиенты обычно больше доверяют публичным компаниям, пишет WSJ. Организацией размещения акций Dropbox будут занимться инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan Chase.