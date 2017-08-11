Владелец Snapchat увеличил убыток из-за конкуренции с Facebook

Компания Snap, владелец приложения Snapchat, увеличила квартальный убыток почти вчетверо из-за замедления роста выручки и числа пользователей в условиях усилившейся конкуренции с Facebook и ее Instagram Stories.

Чистый убыток в апреле-июне составил $443 млн, или 36 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $116 млн, или 14 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. В показатель текущего года входят акции на сумму $2 млрд, включенные в компенсационный пакет.

Выручка Snap в прошедшем квартале выросла на 153% - с $71,8 млн до $181,7 млн, но темпы роста замедлились почти вдвое с I квартала и были слабее, чем рассчитывали инвесторы. Перед IPO Snap обещала, что потенциал роста остается высоким, а рекламодатели видели в ней важный инструмент, обеспечивающий доступ к подросткам и молодежи, особенно к тем, которые неохотно пользовались другими соцсетями, включая Facebook.

Однако крупнейшая соцсеть мира взяла на вооружения достижения Snap и создала похожие каналы самовыражения на своей платформе - так, Instagram Stories очень напоминает популярную функцию Stories у Snap.

Число ежедневно активных пользователей Snapchat в апреле-июне составляло 173 млн по сравнению со 166 млн в предыдущем квартале и 143 млн во II квартале прошлого года. В январе-июне текущего года дневная аудитория Snap увеличилась на 15 млн человек, Instagram Stories - на 100 млн человек. При этом средняя выручка в расчете на пользователя увеличилась до $1,05 против $0,50 во II квартале 2016 г.

Отчет Snap стал вторым после мартовского IPO компании, в ходе которого акции были размещены по цене $17. На конец сессии в четверг бумаги Snap стоили меньше $14, а на предварительных торгах в пятницу их котировки рухнули на 15,2% из-за слабых финансовых результатов. Если основная сессия откроется таким же снижением, Snap ждет новый минимум капитализации.

Накануне Роскомнадзор внес владельца мессенджера Snapchat в реестр организаторов распространения информации - после того, как Snap предоставила все необходимые данные по требованию Роскомнадзора.