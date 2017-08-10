IT-гиганты охотятся за идеями стартапов
Они все смелее заимствуют разработки молодых компаний, не позволяя им добиться успеха
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В последнее время рыночные гиганты все смелее копируют чужие разработки
Pixabay
Одно из главных условий успеха стартапов – оперативность. Причина кроется в той тщательности, с которой крупные игроки рынка отслеживают новинки, и в той скорости, с которой они копируют удачное решение дебютанта, не позволяя ему развить свой успех. Компания Houseparty, разработчик популярных видеоприложений для видеочатов, пытается не допустить такого развития событий – к ее решениям присматривается Facebook.
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