На рынок дронов выходит все больше стартапов

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Количество сфер применения дронов все растет Pixabay

Дроны поначалу применяли для съемки свадеб и голливудских фильмов. А сейчас производители этих устройств выводят свою продукцию за пределы использования узким кругом любителей или для военных целей. В бурно растущем секторе, объем которого оценивается уже в $6 млрд, возможны кардинальные изменения. Новые способы применения беспилотных летательных аппаратов появляются почти каждый день: их применяют для доставки посылок, пиццы и крови для переливания, для поиска мин, борьбы с пожарами и даже для сбора анализов слизи у китов, необходимых для защиты этого вида млекопитающих.

Количество стартапов в секторе растет день ото дня. В прошлом году было заключено рекордное количество сделок, а I квартал 2017 г. продолжает эту тенденцию: 32 сделки с инвесторами на общую сумму $113 млн, подсчитали в CBInsights.

Борьба за рынок

Тем не менее аналитики уже заговорили о том, что рынок потребительских дронов достиг своего пика, и мало кто ждет, что этот бизнес будет и впредь расти такими бурными темпами. Так, в Калифорнии в январе закрылась Lily Robotics, а 3D Robotics переключилась на программное обеспечение, французская Parrot сокращает персонал.