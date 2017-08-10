Snapchat внесен в реестр Роскомнадзора
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Роскомнадзор внес владельца мессенджера Snapchat в реестр организаторов распространения информации, об этом сообщила служба у себя на сайте. Компания была внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила все необходимые данные для этого.
Реестр организаторов распространения информации ведет Роскомнадзор, этого требуют поправки об организаторах распространения информации в интернете к закону «Об информации», принятые в апреле 2014 г. Для внесения в реестр Роскомнадзору нужны наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдер хостинга и описание сервиса.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}