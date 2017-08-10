Интернет и digital

Snapchat внесен в реестр Роскомнадзора

Мессенджер выполнил требования ведомства и не будет заблокирован в России

Роскомнадзор внес владельца мессенджера Snapchat в реестр организаторов распространения информации, об этом сообщила служба у себя на сайте. Компания была внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила все необходимые данные для этого.

Реестр организаторов распространения информации ведет Роскомнадзор, этого требуют поправки об организаторах распространения информации в интернете к закону «Об информации», принятые в апреле 2014 г. Для внесения в реестр Роскомнадзору нужны наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдер хостинга и описание сервиса.

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