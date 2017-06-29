Чем мессенджеру Telegram грозит включение в реестр Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров добился включения Telegram в реестр организаторов распространения информации и теперь вправе предъявлять мессенджеру новые законные требования Евгений Разумный / Ведомости

Мессенджер Telegram Павла Дурова предоставил Роскомнадзору все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации и вчера вечером был внесен в реестр распространителей информации под номером 90-PP. «Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», – передала пресс-служба слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Ранее в среду основатель Telegram Дуров заявил на своей странице «В контакте», что не возражает против добавления мессенджера в реестр при условии, что Жаров не будет требовать доступа к личной переписке пользователей. Ранее Жаров говорил: «Речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка».

нет фото Павел Дуров Основатель Telegram В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только <...> продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.

Дуров заявил, что если этим желания регулятора действительно ограничиваются, то возражений против использования данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре Роскомнадзора у него нет. Однако мессенджер не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически закон Яровой – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», пообещал Дуров. При этом он не стал заполнять специальную форму, а лишь опубликовал ссылку на ресурс Companies House (содержит информацию о зарегистрированных в Великобритании юридических лицах) и электронный адрес, по которому команда мессенджера принимает жалобы на контент. И предложил Роскомнадзору самостоятельно получить необходимую ему информацию. Ведомству этого оказалось достаточно.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк сомневается, что «сделку» с Роскомнадзором можно считать победой мессенджера. «Красивый ход» Павла Дурова предотвратил блокировку мессенджера, но может иметь негативные последствия, считает он. Cейчас никто не заставляет Дурова исполнять закон Яровой, но лишь потому, что требования о доступе к переписке вступят в силу только через год. При этом уже сейчас статус организатора распространения информации предполагает, что он должен хранить и предоставлять органам по запросу метаданные пользователей: если он не будет этого делать, его опять же могут заблокировать. И формально Дуров дал на это согласие, говорит Козлюк. Пока Дуров одержал моральную победу, но очевидно, что внесение в реестр – не финальная цель ведомства, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Говоря о том, что речи о доступе к переписке не идет, Жаров лукавит, уверен председатель Третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» помимо обязанности организатора хранить ряд сведений о пользователях и их переписке содержит положение, согласно которому эти сведения в предусмотренных законом случаях предоставляются органам власти. Таким образом, ничто не мешает при необходимости потребовать эти сведения у Telegram. Не стоит сомневаться, что необходимость в таких сведениях возникнет, что приведет к очередному конфликту мессенджера и властей, считает Сухов.

Никаких правовых последствий для Telegram слова Жарова не несут, подтверждает юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин. А вот включение в государственный реестр и закрепление за мессенджером статуса организатора распространения информации предполагает наступление совершенно конкретных правовых последствий, включая хранение информации на территории РФ, ее предоставление органам власти, обеспечение в случае необходимости доступа к оборудованию и программно-техническим средствам, помощь правоохранительным и другим уполномоченным органам власти в обеспечении безопасности. Более того, закон предусматривает и обязанность «предоставлять информацию для декодирования электронных сообщений» (ключи шифрования), отмечает юрист. Таким образом, джентльменское соглашение между Жаровым и Дуровым никак не гарантирует, что мессенджер не получит новых требований от Роскомнадзора, а в случае их невыполнения – новых угроз блокировки, констатирует Сафиулин.