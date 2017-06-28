Роскомнадзор не будет блокировать Telegram

Мессенджер Telegram в ближайшее время будет внесен в реестр организаторов распространения информации, заявил сегодня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Е. Разумный / Ведомости

Мессенджер Telegram в ближайшее время будет внесен в реестр организаторов распространения информации, заявил сегодня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр», - передал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора заявление руководителя службы.

Около 19.00 мск Telegram действительно появился в реестре - под номером 90. «Доступ не ограничивается», - говорится в описании доступа в записи мессенджера.

Сегодня основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не возражает против добавления мессенджера в реестр организаторов распространения информации - при условии, что Жаров сдержит слово и не будет просить доступ к личной переписке пользователей. Сообщение об этом появилось на странице «В контакте» Дурова, которая, как неоднократно заявлял бизнесмен, является официальной для Telegram.

Ранее Роскомнадзор направил Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе Telegram заблокируют в России. Ведомство потребовало, чтобы сервис заполнил анкету сведений о компании, прямо обвинив создателей мессенджера в потворствовании террористам. 25 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил телеканалу НТВ, что у сервиса осталось несколько дней для начала переговоров с Роскомнадзором.

26 июня Жаров заявил журналистам, что «никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет». «Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», - сказал тогда руководитель службы.

Сегодня Дуров сообщил, что если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, то возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации у него нет. Однако мессенджер не будет выполнять «антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», уточнил Дуров. «Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», - резюмирует Дуров.

При самостоятельной регистрации иностранной компании в качестве организатора распространения Роскомандзор просит предоставить данные о заявителе (страна и адрес регистрации компании, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре), а также о самом ресурсе (доменное имя, email администратора, email провайдера хостинга, наименование и описание сервиса). Все необходимые Роскомнадзору данные о Telegram есть в открытых источниках, написал Дуров, поделившись ссылками.