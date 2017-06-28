Павел Дуров не против внесения Telegram в реестр Роскомнадзора

Павел Дуров не против внесения Telegram в реест Роскомнадзора Manuel Blondeau / Corbis / Getty Images

Основатель Telegram Павел Дуров не возражает против добавления мессенджера в реестр распространения информации - при условии, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сдержит слово и не будет просить доступ к личной переписке пользователей. Сообщение об этом сегодня появилось на странице «В контакте» Дурова, которая, как неоднократно заявлял бизнесмен, является официальной для Telegram.

Telegram под номером 90? Если Telegram войдет в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, то под номером 90, написал в своем аккаунте в мессенджере руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его оценке, сегодня Павел Дуров обозначил свою позицию относительно «закона Яровой», одновременно лишив ведомство Жарова повода к блокировке. Пока мессенджер не включен в реестр.

26 июня Жаров заявил журналистам, что «никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет». Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. «На этом точка», - сказал тогда руководитель службы.

Сегодня Дуров сообщил, что если этим желания регулятора действительно ограничиваются, то возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации у него нет. Однако мессенджер не будет выполнять «антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», уточнил Дуров. «Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», - резюмирует Дуров.

Роскомнадзор почти доволен

Источник в Роскомнадзоре сказал «Ведомостям», что обращение Дурова направлено в такой форме, что это нельзя в полной мере считать регистрацией. Решение по этому вопросу будет принимать лично Александр Жаров. «Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации, по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации», - заявил сам Жаров (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что в ведомстве изучают ситуацию.

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что в его адрес поступили уже три поддельных уведомления о включении Telegram в реестр организаторов распространения информации, и предостерег их авторов от «предоставления заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти».

Ранее Роскомнадзор направил основателю мессенджера Павлу Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе Telegram заблокируют в России. Ведомство потребовало, чтобы сервис заполнил анкету сведений о компании, прямо обвинив создателей мессенджера в потворствовании террористам. 25 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил телеканалу НТВ, что у сервиса осталось несколько дней для начала переговоров с Роскомнадзором.