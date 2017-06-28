Пользователи попытались самостоятельно внести Telegram в реестр Роскомнадзора

Ведомство не дало им этого сделать и предупредило «любителей интернета»

Ранее Роскомнадзор направил основателю мессенджера Павлу Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе его заблокируют в России Е. Разумный / Ведомости

В Роскомнадзор через форму на официальном сайте поступили три поддельных уведомления о включении Telegram в реестр организаторов распространения информации, говорится в сообщении службы. Два заявления были отправлены с IP-адресов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и интернет-компании «Мир телематики».

«Дорогие любители интернета <...> Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ни чем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», – говорится в сообщении службы. Процедуру регистрации в реестре компании проводят либо самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор, напоминают представители службы.

Сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов, говорится в заявлении службы.

Основатель интернет-энциклопедии Lurkmore Дмитрий Хомак ранее сообщил в своем Telegram-канале, что зарегистрировал мессенджер в реестре распространителей информации. «Любой обладатель аккаунта на Госуслугах может повторить», – добавил он.

Ранее Роскомнадзор направил основателю мессенджера Павлу Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе его заблокируют в России. Ведомство требует, чтобы сервис заполнил анкету сведениями о компании. Чиновники прямо обвинили создателей мессенджера в потворствовании террористам. 25 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил телеканалу НТВ, что у сервиса осталось несколько дней для начала переговоров с Роскомнадзором.

Принятый в апреле 2014 г. закон об организаторах распространения информации в интернете обязывает их полгода хранить данные о фактах приема и передачи сообщений пользователей. А согласно пакету антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова, которые вступают в силу в следующем году, этим организаторам предстоит хранить еще и содержание сообщений: текст, видео, изображения, звук.

Для внесения в реестр Роскомнадзору нужны наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдер хостинга и описание сервиса. В реестре организаторов распространения информации уже зарегистрированы мессенджеры «Агент Mail.ru», китайский WeChat, швейцарский мессенджер Threema, соцсети «В контакте» и «Одноклассники» и с прошлой недели – мессенджер IMO. Также зарегистрированы сервисы электронной почты «Яндекса», Rambler и Mail.ru Group, IT-сообщество Habrahabr. Примечательно, что и IMO, и WeChat были на время заблокированы из-за того, что не выходили на связь с ведомством.

Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр, объяснял представитель ведомства Вадим Ампелонский: «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой – в полном соответствии с законом».