Telegram получил последнее предупреждение

Павел Дуров не спешит отвечать Роскомнадзору Дмитрий Горячкин / Ведомости

Время истекает: у Telegram осталось лишь несколько дней, чтобы выйти на контакт с Роскомнадзором. В противном случае сервис может быть заблокирован. Об этом заявил в интервью НТВ руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. В прошлую пятницу между Жаровым и основателем Telegram Павлом Дуровым завязалась оживленная публичная переписка.

Жаров опубликовал обращение к Дурову, в котором попросил Telegram исполнить российское законодательство. Требование у регулятора одно: Telegram должен заполнить присланную анкету сведениями о компании для внесения компании в список организаторов распространения информации в интернете. Практически каждый день Роскомнадзор пишет письма по всем доступным адресам Telegram, заверил Жаров. Если же мессенджер откажется от исполнения обязанностей организатора распространения информации, его ждет законная блокировка. «Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны», – говорилось в письме Жарова.

Рамзан Кадыров Глава Чеченской республики Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга <...> готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и «Телеграма» могут обсудить возможные варианты решения проблемы.

Дуров усмотрел попытки саботажа в возможной блокировке Telegram в России. Как только это случится, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные «через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud / Google Drive», парировал основатель Telegram на своей странице в сети «В контакте».

Жаров прокомментировал и ответ основателя Telegram: «К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову», – говорится на официальной странице Роскомнадзора в Facebook. Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, «и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», добавил Жаров. Дуров это заявление опроверг: в июне Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, утверждает он. Основатель сервиса считает, что чиновник «не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на серверы американских сервисов».