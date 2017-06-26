Анестезия рунету от Александра Жарова

В отрасли Жарова дружелюбно называют «Сан Саныч» ТАСС

Пользователи интернета хорошо знакомы с Александром Жаровым. Он возглавляет Роскомнадзор и в глазах многих выглядит чуть ли не главным сторонником и даже виновником блокировок сайтов. Первый закон о блокировках сайтов появился в 2012 г., в этом же году Жаров возглавил Роскомнадзор.

В отрасли Жарова дружелюбно называют «Сан Саныч». По первому образованию он врач-анестезиолог и реаниматолог, а по второму – юрист. На заре карьеры работал врачом в Челябинске, а переехав в Москву, побыл даже журналистом и пресс-секретарем – например, у бывшего премьера Михаила Фрадкова. В Минкомсвязи был заместителем тогдашнего министра Игоря Щеголева, а после его ухода из ведомства переместился в Роскомнадзор.

С Жаровым связывают все скандалы с блокировкой популярных интернет-сервисов: его имя склоняли, когда был заблокирован популярный пиратский ресурс RuTracker, его обвиняли в технической безграмотности при недавней недолгой блокировке Google, а теперь новый скандал – Жаров грозит закрыть доступ к мессенджеру Telegram Павла Дурова.

Роскомнадзор должен внести мессенджеры в специальный реестр, обитатели которого должны выполнять российские законы – например, передавать информацию о пользователях правоохранительным органам. Дуров, а предположительно и крупные зарубежные сервисы вроде Facebook и WhatsApp не в восторге от такой перспективы. Значит, скоро они могут быть заблокированы?

Если бы Сан Саныч полностью выполнял требования российских законов, то половина сервисов рунета давно была бы отключена. А из крупных иностранцев вообще не осталось бы никого. Иностранные компании с трудом исполняют требование о локализации персональных данных россиян. Тот же Facebook с 2015 г. кормит Сан Саныча обещаниями о локализации данных, но воз и ныне там.

Стратегия Жарова во многом совпадает со стратегией государства, которое потихоньку закручивает гайки в рунете, но блокировать крупные интернет-ресурсы пока не решается. Хотя чиновники все лучше понимают, что активная аудитория находится в интернете, а цензурировать сеть, как телевидение, невозможно. Кто-то недавно удачно выразился, что нас ждут первые выборы президента посттелевизионной эпохи, и решить вопрос с чрезмерной свободой слова в сети власти необходимо.

И мягкая позиция Жарова может измениться. Возможно, его публичные угрозы Дурову – первый признак того, что государство готово к глобальным блокировкам популярных сервисов. Пока Сан Саныч лишь вкалывает обезболивающие рунету, но надо помнить, что после анестезии бывает операция. Скоро могут и отрезать что-нибудь.