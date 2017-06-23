Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Google временно потерялся
Сайт поисковой системы Google несколько часов был заблокирован в России
Причина - техническая ссылка на сайт букмекерской компании. Это еще одна брешь в системе блокировок
- Анастасия Голицына,
- Елизавета Серьгина,
- Ксения Болецкая
- / Ведомости
Google подвел сервис автоматической переадресации с его страниц на внешние ресурсы
Максим Cтулов / Ведомости
Сайт www.google.ru оказался недоступен для части пользователей в четверг днем, сообщил Telegram-канал «Сайберсекьюрити», который ведет политический активист Александр Литреев. Он сослался на многочисленные жалобы пользователей. «Ведомости» убедились, что ряд операторов и провайдеров днем 22 июня на несколько часов заблокировал доступ к Google.ru.
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