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Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Google временно потерялся

Сайт поисковой системы Google несколько часов был заблокирован в России

Причина - техническая ссылка на сайт букмекерской компании. Это еще одна брешь в системе блокировок
  • Анастасия Голицына,
  • Елизавета Серьгина,
  • Ксения Болецкая
  • / Ведомости

Сайт www.google.ru оказался недоступен для части пользователей в четверг днем, сообщил Telegram-канал «Сайберсекьюрити», который ведет политический активист Александр Литреев. Он сослался на многочисленные жалобы пользователей. «Ведомости» убедились, что ряд операторов и провайдеров днем 22 июня на несколько часов заблокировал доступ к Google.ru.

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