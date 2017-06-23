Замминистра связи Волин о Telegram: «Незаменимых у нас нет»

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сегодня ответил фразой «незаменимых у нас нет» на вопрос «Интерфакса» о возможной блокировке мессенджера Telegram. При этом чиновник отказался предсказать эффект блокировки мессенджера и реакцию рынка. «Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще», - сказал чиновник.

Фраза «незаменимых у нас нет», а также ее вариант «незаменимых людей не бывает» приписывается руководителю советского государства Иосифу Сталину. Однако в таком виде она не встречается ни в его сочинениях, ни в выступлениях.

В пятницу руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа он пригрозил мессенджеру блокировкой. «Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство», - говорится в открытом обращении Жарова на сайте ведомства.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения", - подчеркнул глава Роскомнадзора.

Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает: «Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны».

Роскомнадзор в начале мая направил в адрес Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Ведомство предупредило компанию, что в случае если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован. Тогда в Telegram сообщили, что «еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда».