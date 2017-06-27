Telegram поднялся на 1-е место в рейтинге популярности в России среди программ для iPhone

За минувшие сутки Telegram переместился с 7-го на 1-е место по популярности в России среди бесплатных программ для iPhone, свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie. Раскрутке сервиса способствовала громкая публичная дискуссия создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора: ведомство грозит заблокировать сервис, если тот не выполнит требования российского законодательства. В последние дни сюжеты об этом споре появлялись в эфире главных российских федеральных телеканалов.

По данным App Annie, с 22 по 26 июня Telegram переместился с 15-го на 7-е место в рейтинге популярности. Приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры». В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место.