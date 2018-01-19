«Лаборатория Касперского» просит отменить запрет на свой софт на время суда с правительством США
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В середине сентября прошлого года министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) выпустило директиву, которая предписала американским чиновникам за 90 дней удалить из своей IT-инфраструктуры софт «Лаборатории Касперского». Компанию это не устроило, и 18 декабря 2017 г. она подала иск в суд округа Колумбия с требованием отменить директиву и назначить справедливое возмещение ущерба. Но пока запрет продолжает действовать, и 17 января «Лаборатория Касперского» направила ходатайство в тот же суд, чтобы приостановить действие директивы на время разбирательства. «Ведомости» ознакомились с копией ходатайства, размещенной в базе американского правосудия PACER.
Директива DHS наносит ущерб компании и «Лаборатория Касперского» надеется, что ходатайство ускорит рассмотрение основного иска, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Директива запрещает чиновникам применять продукты, которыми пользовались и коммерческие клиенты, что вредит репутации компании, гласит пояснительная записка к ходатайству. Некоторые ведомства удалили продукты «Лаборатории», даже не дожидаясь отведенных 90 дней, говорилось в тексте поданного в декабре иска.
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