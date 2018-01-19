Руководитель российского 20th Century Fox выступил против переноса фильмов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Гендиректор российского подразделения прокатной компании 20th Century Fox Вадим Смирнов заявил «Ведомостям», что выступает против «искусственного регулирования» выхода фильмов в кинотеатрах: «Я категорически против переноса дат проката картин, индустрии необходим цивилизованный диалог между властью, продюсерами и кинопрокатными организациями. Оптимальные решения проблем между ними существуют и могут быть найдены».
Вчера в «Российской газете» было опубликовано письмо в поддержку действий Министерства культуры по «раздвижке релизов», то есть освобождения лучших дат в прокате под российские фильмы, и переносу голливудских премьер на более поздние сроки. На этой неделе стало известно о возможном переносе с января на февраль двух иностранных премьер - «Приключений Паддингтона - 2» (прокатчик в России - кинокомпания «Вольга») и «Бегущего в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox. В итоге Минкультуры все-таки выдало прокатное удостоверению фильму 20th Century Fox на конец января. Произошло это и благодаря вмешательству продюсера Федора Бондарчука. Он прямо заинтересован, чтобы иностранные картины не переносились на февраль и не усиливали конкуренцию в этом месяце: в феврале у его компании Art Puctures выходят две картины - «Селфи» и «Лед» (последняя совместно со студией «Водород»).
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}