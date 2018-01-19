Руководитель российского 20th Century Fox выступил против переноса фильмов

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18 января Министерство культуры сообщило, что предварительные продажи билетов на фильм «Приключения Паддингтона - 2» были незаконными Frenetic Films

Гендиректор российского подразделения прокатной компании 20th Century Fox Вадим Смирнов заявил «Ведомостям», что выступает против «искусственного регулирования» выхода фильмов в кинотеатрах: «Я категорически против переноса дат проката картин, индустрии необходим цивилизованный диалог между властью, продюсерами и кинопрокатными организациями. Оптимальные решения проблем между ними существуют и могут быть найдены».

Вчера в «Российской газете» было опубликовано письмо в поддержку действий Министерства культуры по «раздвижке релизов», то есть освобождения лучших дат в прокате под российские фильмы, и переносу голливудских премьер на более поздние сроки. На этой неделе стало известно о возможном переносе с января на февраль двух иностранных премьер - «Приключений Паддингтона - 2» (прокатчик в России - кинокомпания «Вольга») и «Бегущего в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox. В итоге Минкультуры все-таки выдало прокатное удостоверению фильму 20th Century Fox на конец января. Произошло это и благодаря вмешательству продюсера Федора Бондарчука. Он прямо заинтересован, чтобы иностранные картины не переносились на февраль и не усиливали конкуренцию в этом месяце: в феврале у его компании Art Puctures выходят две картины - «Селфи» и «Лед» (последняя совместно со студией «Водород»).

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