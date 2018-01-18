Как министр Мединский победил медвежонка Паддингтона

На этой неделе министр культуры Владимир Мединский снова защищал российское кино. Отбиваться пришлось от целого медведя. Его зовут Паддингтон и, как настоящий английский джентльмен, он носит шляпу. Милейшего мишку любят зрители и особенно ждут дети. Ждать осталось совсем недолго, говорили зрителям, - премьера «Приключений Паддингтона - 2» в кинотеатрах должна была состояться 18 января. Но министр Мединский решил, что сейчас нужно смотреть отечественное кино, а это иностранное зверье кинотеатры пусть показывают в феврале.

Из битвы с медведем Мединский вышел настоящим победителем - ведь только министр может выдать фильму специальное прокатное удостоверение, без которого ни один кинотеатр не может показывать кино или продавать билеты. И за день до анонсированной премьеры чиновники вручили прокатчику «Приключений Паддингтона - 2» удостоверение, где указали, что фильм может выйти в кинотеатрах только с 1 февраля. А значит, все сеансы в январе отменяются.

«Постойте! Но мы уже купили билеты на Паддингтона, вот они, на субботу, как же так?» - возможно, спросите меня вы.

Дорогая жертва российского кино, отвечу я вам, - бюрократия, как известно, изобретательна, и пути ее извилисты. Прокатчик «Приключений Паддингтона - 2» - кинокомпания «Вольга» в конце 2017 г. подала документы в Минкультуры на получение прокатного удостоверения, где указала 18 января 2018 г. как планируемую дату начала проката. В конце 2017 г. в реестре прокатных удостоверений, который ведет Минкультуры, появилась запись о фильме с Паддингтоном, в ней был указан номер прокатного удостоверения картины. Чуть позже карточка с фильмом появилась в электронной государственной системе учета кинобилетов (ЕАИС). И если в реестре на сайте Минкульта не отражается утвержденная чиновниками дата премьеры фильма в России, то в ЕАИС такая даты премьеры истории о медведе появилась сразу - это было 18 января.

Как только в ЕАИС появилась карточка фильма с номером прокатного удостоверения, кинотеатры поставили первые сеансы с Паддингтоном на середину января и открыли продажу билетов.

Но оказалось, что реестр прокатных удостоверений Минкульта - не совсем настоящий реестр. Как бы объяснить: вот реестр Роскомнадзора зарегистрированных СМИ - настоящий. Если в этом реестре указан номер свидетельства о регистрации газеты «Ведомости», будьте уверены - газета «Ведомости» действительно зарегистрирована как СМИ в России.

Министерство же культуры вносит фильм в реестр, указывает номер прокатного удостоверения, но само удостоверение, бумажный документ, выдает потом. Иногда через несколько недель после внесения записи в реестр, иногда прямо в последний день перед прокатом. Далеко не всегда виноваты чиновники - прокатчики порой тоже не спешат с оформлением документов. И вот пока на руках у прокатчика нет самой бумажки, прокатное удостоверение - оно как кот Шредингера, оно одновременно есть и его как бы нет. Запись в реестре или ЕАИС ничего не значит, никакой юридической силы не имеет, заявляет Минкультуры. Против такой бюрократии обычно спасает здравый смысл: раз в реестре есть номер удостоверения, а в ЕАИС - дата премьеры, значит, можно рекламировать фильм и продавать на него билеты. Кинотеатрам странно ожидать подвоха от чиновников, которые уже как бы разрешили прокат, правильно? Вот и неправильно. Сегодня Паддингтона разрешили, а завтра - передумали. Сегодня один реестр, завтра - другой, сегодня одна бумажка, а завтра нам выдадут совсем другую. Не расслабляемся, дорогие дети.