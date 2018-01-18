Минкультуры обвинило кинотеатры в халатности из-за фильма о медведе

Премьера «Приключений Паддингтона - 2» в России должна была пройти 18 января Александра Мудрац / ТАСС

Министерство культуры сообщило, что предварительные продажи билетов на фильм «Приключения Паддингтона - 2» были незаконными: по закону показ картин в кинотеатрах на территории России возможен только после оформления прокатного удостоверения, заявил заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.

В сообщении министерства указывается, что прокат «Приключений Паддингтона - 2» разрешен в кинотеатрах только с 1 февраля, продажи билетов на более ранние даты были незаконны.

«Приключения Паддингтона - 2» - продолжение истории о медведе, который живет в Лондоне в человеческой семье, в России картину прокатывает кинокомпания «Вольга».

Премьера фильма в России должна была пройти сегодня, 18 января. Именно с такой датой «Вольга», по словам его представителя, подала документы в Минкультуры еще в прошлом году. В декабре на сайте Министерства культуры появилась запись с номером прокатного удостоверения «Приключений Паддингтона - 2», этот же номер отражен в государственной системе учета кинобилетов ЕАИС как день начала проката фильма. Но в среду, за день до запланированного начала проката картины, Минкультуры выдало «Вольге» оригинал прокатного удостоверения, в котором указало, что прокат фильму разрешен только с 1 февраля, рассказал вчера представитель этой кинокомпании («Ведомости» ознакомились с копией документа). При этом представитель министерства вчера официально заявил «Ведомостям» и нескольким информагентствам, что прокатное удостоверение на «Приключения Паддингтона - 2» до сих пор не выдавалось. Сегодня в сообщении министерства указано ровно противоположное - что удостоверение фильму было все-таки выдано.

Кинотеатры, конечно, заранее начали продавать билеты на «Приключения Паддингтона - 2»: по данным ЕАИС, к вчерашнему дню было продано больше 3000 билетов. Ранее сотрудник кинотеатра объяснял «Ведомостям», что формально кинотеатры могут начать продажу билетов только после того, как прокатчик предоставил им копию прокатного удостоверения. Но поскольку министерство часто оформляет такие документы в последний момент, прокатчики и кинотеатры ориентируются на базу данных фильмов на сайте Минкультуры, где данные о номерах прокатных удостоверений появляются гораздо раньше, и на ЕАИС. До сих пор кинотеатры не сталкивались с ситуацией, когда Минкультуры переносило прокат фильма за день до запланированной премьеры или даже за неделю.

Источники «Ведомостей» говорили со ссылкой на слова чиновников, что прокат истории о медведе перенесен на две недели, чтобы в январе дать больше сеансов русским фильмам - «Движению вверх» и «Скифу». В сообщении министерство ссылается на «политику министерства, направленную на поддержку отечественного кинематографа». Министр культуры Владимир Мединский также заявил «Интерфаксу», что делает все «в интересах российского кино, а не Голливуда».

В сообщении министерства не указано, ради каких именно фильмов в последний момент был перенесен показ «Приключений Паддингтона - 2». Прежде продюсеры и прокатчики «Движения вверх» и «Скифа» в разговоре с «Ведомостями» категорически отрицали, что просили министерство о переносе иностранных картин на февраль. Более того, по собственным правилам министерства, чиновники могут переносить премьеры голливудских картин, только если они совпадают по жанру или аудитории с российским фильмом, которому они мешают в прокате. Но история о Паддингтоне предназначена для детской и семейной аудитории, а тот же «Скиф» от студии СТВ рассказывает историю о ратнике Лютоборе, это довольно жесткий, по словам самих продюсеров, фильм, у которого стоит ограничение по аудитории - «только зрители старше 18 лет».

Представитель Минкультуры вчера не смог ответить на вопрос, как именно пересекаются по аудитории «Приключения Паддингтона - 2» или «Движение вверх». Несколько российских продюсеров, напротив, сочли, что решение министерства может повредить их интересам. Так, 1 февраля выходит в прокат фильм «Селфи» с Константином Хабенским от студии Art Pictures, а 14 февраля - фильм «Лед» от студии «Водород» и Art Pictures. Из-за решения Минкультуры перенести историю о Паддингтоне, а также фильм «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» от 20th Century Fox (должен был стартовать 25 января) на февраль «Селфи» и «Лед» внезапно получили дополнительных сильных конкурентов в прокате.

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