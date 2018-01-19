Вступление в силу закона Яровой могут отложить

Закон предписывает операторам и интернет-сервисам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей Евгений Разумный / Ведомости

Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой может быть отложено, цитирует ТАСС вице-премьера Аркадия Дворковича. «Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки», - сказал он.

Закон Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу с 1 июля 2018 г. Он предписывает операторам и интернет-сервисам шесть месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.

В июле 2017 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности рассматривала предложение перенести вступление в силу пакета поправок – с 2018 на 2023 г., сообщал источник «Ведомостей». Авторы законопроекта опирались на открытое письмо операторов связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2), которые оценили затраты на хранение в 2,2 трлн руб. ФСБ, в свою очередь, высказала замечания к проекту, уточнял источник «Ведомостей». В проекте отзыва на документ («Ведомости» ознакомились с копией) тогда говорилось, что возможно поэтапное вступление закона в силу с 1 июля 2018 г., поэтому законопроект требует уточнения.

В проекте правил хранения соответствующих данных, подготовленном Минкомсвязи в декабре 2017 г., чиновники предлагали каждый год увеличивать сроки хранения разговоров и сообщений на 15% вплоть до 2023 г. То есть через шесть лет операторам придется хранить чуть более 700 терабайт на единицу пропускной способности.

Отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования, учитывая техническую сложность реализации закона Яровой, поясняет представитель «Мегафона». При этом оператор предусмотрел в своем бюджете на 2018 г. расходы на его выполнение, сообщал представитель «Мегафона» ранее, не раскрывая конкретную сумму. В течение пяти лет реализация закона Яровой может потребовать от «Мегафона» расходов на сумму от 35 млрд до 40 млрд руб., оценивал в начале декабря гендиректор оператора Сергей Солдатенков.

«Вымпелком» считает смещение сроков целесообразным и необходимым, потому что до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, операторы не тестировали технические решения, необходимые для его исполнения, говорит его представитель. МТС отказалась прокомментировать заявление Дворковича.