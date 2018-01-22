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Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Рекламное место освобождается

Второй по величине оператор наружной рекламы в Москве уходит с рынка

Компания ТРК не смогла найти 1,43 млрд руб., чтобы рассчитаться с властями

Московский оператор наружной рекламы – компания ТРК, аффилированная с автохолдингом «Гема» Александра Геллера, предупредила партнеров, что 24 января начнет демонтировать рекламу. Преду-преждение разослано на прошлой неделе, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух рекламных агентств, в тексте сказано, что власти уведомили ТРК о расторжении договора и компания вынуждена прекратить деятельность.

Уведомление о расторжении направлено 30 декабря, сообщал представитель департамента СМИ и рекламы, договоры будут считаться расторгнутыми по инициативе компании с 23 января, с этой даты все разрешения аннулируются, а рекламные конструкции должны быть демонтированы. Человек, знакомый с деятельностью ТРК, знает, что компания до сих пор не перевела средства в бюджет.

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