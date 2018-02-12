Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Фонд кино уплатит за «Матильду»
Студия Алексея Учителя вошла в список Фонда кино
В получении госфинансирования помог скандал с фильмом «Матильда»
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Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов
Андрей Махонин / Ведомости
Фонд кино опубликовал список крупнейших кинокомпаний России (список лидеров), которые получат госфинансирование в 2018 г. В список входят кинокомпании с самыми большими сборами от фильмов за несколько лет и лучшими рейтингами в телеэфире. Как и в 2017 г., в списке 10 компаний, место Enjoy Movies заняла студия «Рок» Алексея Учителя.
Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов. Картины для массовой аудитории финансируются через Фонд кино – прежде всего проекты компаний-лидеров. В 2018 г. они могут получить 2,5 млрд руб., из них 2 млрд руб. – безвозвратно.
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