Студия Алексея Учителя вошла в список Фонда кино

Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Фонд кино уплатит за «Матильду»

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Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов Андрей Махонин / Ведомости

Фонд кино опубликовал список крупнейших кинокомпаний России (список лидеров), которые получат госфинансирование в 2018 г. В список входят кинокомпании с самыми большими сборами от фильмов за несколько лет и лучшими рейтингами в телеэфире. Как и в 2017 г., в списке 10 компаний, место Enjoy Movies заняла студия «Рок» Алексея Учителя.

Из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей на производство и прокат отечественных фильмов. Картины для массовой аудитории финансируются через Фонд кино – прежде всего проекты компаний-лидеров. В 2018 г. они могут получить 2,5 млрд руб., из них 2 млрд руб. – безвозвратно.

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