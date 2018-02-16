Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4510 от 16.02.2018 под заголовком: Хакеры берут криптобиржи

Почему хакеры атакуют криптобиржи

Молодая и весьма богатая отрасль беззащитна перед киберпреступностью
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На прошлой неделе одна из крупнейших мировых криптобирж Binance (вчера занимала 3-е место по объему торгов биткойном) не работала сутки, чем вызвала подозрения пользователей в том, что биржу атаковали хакеры. Но Binance поспешила заверить, что взлома не было.

Беспокойство пользователей понятно: только за последние три месяца предприняты три крупные атаки на криптовалютные биржи (см. график). Криптоиндустрия все больше и больше привлекает хакеров: растут стоимость активов и количество бирж, причем многие из них сделаны непрофессионалами, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Биржи начали ломать сразу, как только они стали появляться в 2010 г. Их атаковали, выводили деньги, основатели исчезали, вспоминает основатель портала Bits.Media Иван Тихонов. Проще перечислить тех, кого не взламывали, улыбается антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов. Многие взломы непубличны, но рынок все равно их чувствует: вывод большого количества криптовалюты сказывается на курсе, объясняет партнер New Mining Company Степан Гершуни. Так случилось в 2014 г. с японской биржей Mt.Gox, взлом которой считается самым известным в криптовалютной истории.

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