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«Ростех» и ФСБ договорились сотрудничать в борьбе с хакерами

«Ростех» и ФСБ заключили соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба госкорпорации.

«Дочерняя компания госкорпорации "Ростех" "РТ-ИНФОРМ" получила официальный статус корпоративного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы (ГосСОПКА)», - сообщила пресс-служба.

Антихакерский центр «Ростеха» стал одним из первых в России корпоративных звеньев ГосСОПКА, где сведения об атаках обрабатываются в непрерывном круглосуточном режиме. Основной задачей системы является выявление хакерских атак на российскую IT- и телеком- инфраструктуру.

С 2018 г. вступил в силу закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Он предписывает госорганам, учреждениям и ключевым промышленным компаниям обеспечить безопасность своих информационных систем и сетей связи.

«Закон обязывает сформировать систему безопасности критической информационной инфраструктуры, а также незамедлительно передавать информацию об инцидентах, связанных с информационной безопасностью, в ГосСОПКА, - отмечает директор по информационной безопасности "РТ-ИНФОРМ" Александр Евтеев. - Подписанное соглашение направлено на решение этих задач и эффективное взаимодействие с ФСБ России с целью укрепления цифровых рубежей промышленности».

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся сети госорганов, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной отрасли и промышленности, энергетике, здравоохранении, на транспорте и в финансовой сфере.

Корпоративный центр «Ростеха» по противодействию компьютерным атакам был создан на базе «РТ-ИНФОРМ» в 2016 г. Под защитой центра находится 386 предприятий.