«Одноклассники» заблокировали фильм «Смерть Сталина»

Кадр из фильма «Смерть Сталина» Вольга

Социальная сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) заблокировала фильм «Смерть Сталина», сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы социальной сети.

Заблокировать фильм пришлось после соответствующего требования кинокомпании «Вольга», говорит он. Поздно вечером 1 марта администрация социальной сети получила обращение от «Вольги» с требованием ограничить доступ к пиратской копии фильма, размещенной в сети пользователем, в течение 24 суток. Сейчас доступ к фильму ограничен, говорит представитель «Одноклассников». На момент написания статьи доступ к фильму ограничен, убедился корреспондент «Ведомостей».

В конце января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и «самое противное – над жертвами сталинизма». Без прокатного удостоверения кинотеатры не имеют права показывать фильм. Это был первый случай, когда Минкультуры отозвало уже выданный документ.

Премьера фильма в кинотеатрах планировалась на 25 января. Правами на прокат фильма в России (показ в кинотеатрах, на ТВ и в интернете) владеет компания «Вольга».

Представитель «Вольги» прежде объяснял «Ведомостям», что, поскольку фильм запрещен в России, компания не имеет права предоставлять кому-либо копии картины для публичного показа.

В последнее время действительно появилась нелегальная копия «Смерти Сталина» в хорошем качестве, но легально посмотреть этот фильм в рунете невозможно, убедились «Ведомости».

Впрочем, о существовании пиратской копии фильма в социальной сети «Одноклассники» стало известно из письма Минкультуры президентскому Совету по правам человека (СПЧ): в письме министерство дало ссылку на пиратскую копию фильма в социальной сети. СПЧ попросил предоставить копию фильма.

СПЧ запрашивал материал для изучения фильма на самом совете и в межведомственной рабочей группе по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В «Вольге» не ответили на звонки «Ведомостей».

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