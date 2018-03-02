«Одноклассники» заблокировали фильм «Смерть Сталина»
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Социальная сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) заблокировала фильм «Смерть Сталина», сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы социальной сети.
Заблокировать фильм пришлось после соответствующего требования кинокомпании «Вольга», говорит он. Поздно вечером 1 марта администрация социальной сети получила обращение от «Вольги» с требованием ограничить доступ к пиратской копии фильма, размещенной в сети пользователем, в течение 24 суток. Сейчас доступ к фильму ограничен, говорит представитель «Одноклассников». На момент написания статьи доступ к фильму ограничен, убедился корреспондент «Ведомостей».
В конце января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и «самое противное – над жертвами сталинизма». Без прокатного удостоверения кинотеатры не имеют права показывать фильм. Это был первый случай, когда Минкультуры отозвало уже выданный документ.
Премьера фильма в кинотеатрах планировалась на 25 января. Правами на прокат фильма в России (показ в кинотеатрах, на ТВ и в интернете) владеет компания «Вольга».
Представитель «Вольги» прежде объяснял «Ведомостям», что, поскольку фильм запрещен в России, компания не имеет права предоставлять кому-либо копии картины для публичного показа.
В последнее время действительно появилась нелегальная копия «Смерти Сталина» в хорошем качестве, но легально посмотреть этот фильм в рунете невозможно, убедились «Ведомости».
Впрочем, о существовании пиратской копии фильма в социальной сети «Одноклассники» стало известно из письма Минкультуры президентскому Совету по правам человека (СПЧ): в письме министерство дало ссылку на пиратскую копию фильма в социальной сети. СПЧ попросил предоставить копию фильма.
СПЧ запрашивал материал для изучения фильма на самом совете и в межведомственной рабочей группе по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
В «Вольге» не ответили на звонки «Ведомостей».