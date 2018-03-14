Гендиректор «Триколор ТВ» Алексей Холодов покинет компанию

Готовой замены Холодову у акционеров нет Евгений Разумный / Ведомости

О том, что Алексей Холодов покидает «Триколор ТВ» «Ведомостям» рассказал источник, близкий к акционерам компании и два знакомых Холодова. По их словам, последним его рабочим днем в компании станет 30 марта. Представитель «Триколор ТВ» подтвердил «Ведомостям» что Холодов сегодня объявил коллективу комппании о своем уходе.

Опрошенные «Ведомостями» игроки рынка, знакомые Холодова называют его уход неожиданностью. Один из его знакомых подтвердил, что такое решение Холодов принял совсем недавно. Его уход два собеседника «Ведомостей» объяснили разногласиями с владельцем оператора Андреем Ткаченко. По данным «СПАРК-Интерфакс», он явлется бенефециаром управляющей компании оператора. Летом 2012 г. Федеральная антимонопольная служба даже одобрила ходатайство Ткаченко об увеличении доли в компании с 37,4 до 87,4%. Состоялась ли эта сделка, представители «Триколора» и GS Group не говорят.

Готовой замены Холодову у акционеров нет, они срочно рассматривают несколько кандидатов на пост гендиректора «Триколора». Конкретных имен кандидатов собеседники «Ведомостей» не назвали. Холодов покинет компанию в конце марта.

Сам Холодов отказался от комментариев.

Знакомые Холодова и человек близкий к акционерам оператора называют отставку Холодова неожиданностью. Близкий к акционера «Триколора» источник говорит, что на пост нового гендиректора компании рассматривается несколько кандидатур. Имена этих людей он не назвал.

«Триколор ТВ» - крупнейший в России провайдер платного ТВ. Через спутниковые антены-тарелки «Триколора» телеканалы смотрит около 40 млн жителей России: это один из основных способов телепросмотра в регионах страны.

По данным «ТМТ консалтинга», в 2017 г. она обслуживала 29% всех российских абонентов платного ТВ. На 2-м месет - «Ростелеком» (23%), на 3-м - «Эр-телеком холдинг» (8%). Пор собственным данным «Триколора», в 2017 г. по сравнению с 2016 г. его выручка выросла на 7% до 19,1 млрд руб. (рост к 2014 г. - около 90%).

По итогам IV квартала 2014 г. (тогда Холодов возглавил компанию) у оператора, по собственным данным, было чуть менее 11 млн абонентов. За год их количество выросло на 1,4 млн. На конец 2017 г. у «Триколора» было чуть менее 12,3 млн абонентов (за год их количество выросло на 140 000), говорится в материалах компании.

Гендиректор конкурирующей компании «НТВ-Плюс» Михаил Демин говорит ничего не знает о грядущих кадровых перестановках в «Триколоре», но указывает что Холодов - один из самых сильных людей на этом рынке, взвешенный системный профессионал.

Преставитель «Триколор ТВ» говорил что Холодов «внес большой вклад в развитие» компании: под его руководством было сформировано направление нелинейных сервисов как новый формат деятельности оператора, запущен спутниковый интернет.

При Холодове «Триколор ТВ» прогрессировал, в частности, вышел на рынок Дальнего Востока, где компания ранее не предоставляла услуги, напоминает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Также «Триколор» вновь начал предоставлять услуги спутникового интернета, а также запустил ряд дополнительных платных сервисов , таких как видео по запросу, напоминает он. Часть задач не была решена, ими, очевидно, займется новый руководитель, рассуждает Кусков – это расширение пакета платных дополнительных сервисов, экспансия в корпоративный сегмент (при Холодове оператор начал активно работать с гостиницами, кафе, ресторанами.

Кадровые перестановки в «Триколор ТВ» происходят на фоне снижения темпов роста российского рынка платного телевидения. Прошлый год стал худшим по приросту абонентов платного ТВ, подсчитали ранее Telecom Daily и аналитическая компания «ТМТ консалтинг». По данным «ТМТ консалтинга», прирост составил 1,3 млн абонентов, что является худшим показателем с конца 2000-х гг., рассказывал «Ведомостям» аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. Кусков говорил о приросте на 0,93 млн абонентов, что стало самым низким показателем за последние семь лет. Разницу в подсчетах аналитики объясняли тем, что «ТМТ консалтинг» учитывает в своих подсчетах 400 000 пользователей спутникового ТВ оператора МТС, а Telecom Daily – нет, ссылаясь на отсутствие официальных данных МТС.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников в целом согласен с оценкой ТМТ.