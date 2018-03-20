АКАР пересчитает рекламный рынок по производителям контента
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Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в этом году приступят к разработке еще одного подхода к классификации рекламного рынка. Если традиционная схема предполагает деление рынка по средствам распространения рекламы (ТВ, радио, пресса, интернет и проч.), то новый подход состоит в классификации по контенту, сказал «Ведомостям» сопредседатель комитета АКАР по исследованиям, аудиту и рекламным технологиям, директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Сергей Веселов.
Сейчас есть как минимум три вида контента, по которым можно изучать рынок – видео, аудио и издательский контент, говорит Веселов. «При новом подходе рекламные доходы, полученные, скажем, от демонстрации видеоконтента, могут включать в себя доходы от рекламы на ТВ и частично или полностью от видеорекламы в интернете, – говорит он. – То же самое касается и прессы, и радио». Их рекламные доходы должны будут включать и «традиционные», и те, которые уже зарабатываются в интернете.
Сейчас рекламные доходы, которые телеканалы, пресса и радио получают в сети, в исследовании АКАР учитываются в графе «интернет», продолжает Веселов. «Но возможны и другие подходы, и классификация по контенту – лишь один из них. Два этих подхода не противопоставляются друг другу – нужны и тот, и другой», – сказал Веселов. Разработать новую методику будет весьма сложно, предупреждает он. Экспертам придется договариваться о том, что и как классифицировать, что и как оценивать и что считать рекламой, а что нет. «Первые попытки в этом направлении мы начали делать около года назад и пока не очень преуспели в этом. Тем не менее мы рассчитываем, что к концу текущего года появятся первые результаты наших оценок, – говорит Веселов, – хотя по методике пока больше вопросов, чем ответов».
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