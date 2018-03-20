Интернет может впервые обогнать телевидение по рекламным доходам в 2018 году

В прошлом году у обоих медиа поступления от рекламодателей почти сравнялись

Больше всего рекламодатели тратили на рекламу в поиске – 73 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

В 2017 г. рекламный рынок вырос на 14% до 417 млрд руб., подсчитали эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). «Рекламный рынок растет второй год подряд, – сказал президент АКАР Алексей Ковылов. – После такого роста должен наступить период равновесия».

Крупнейшим медиа на российском рынке остается телевидение: в прошлом году на продвижение на ТВ рекламодатели потратили 170,9 млрд руб. Это на 13% больше по сравнению с 2016 г.

Расходы рекламодателей на рекламу в интернете в прошлом году выросли на 22% до 166 млрд руб., подсчитали специалисты некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы IAB Russia и АКАР. В 2016 г. доходы росли почти так же – на 21%. Расходы на баннерную рекламу в прошлом году выросли на 26% до 23 млрд руб., на видеорекламу – на 26% до 8,3 млрд руб.

Самый крупный сегмент интернет-рекламы – реклама в поиске. На нее затраты выросли на 25% до 73 млрд руб. На рекламу в социальных сетях, мобильных приложениях компании потратили 58,9 млрд руб., это на 19% больше по сравнению с 2016 г.

В 2018 г. интернет, скорее всего, станет первым медиа в России по рекламным доходам, прогнозирует сопредседатель комитета АКАР по исследованиям, аудиту и рекламным технологиям, директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Сергей Веселов. Два основных сегмента – телевидение и интернет – составляют более 80%, на рынках других стран этот показатель равен примерно 70%. «По итогам [прошлого] года эти два сегмента почти сравнялись с незначительным интервалом, – продолжает Веселов. – Я думаю, по итогам 2018 г. свершится то, чего так долго ждали представители индустрии интернета. Если ничего неожиданного не случится, интернет станет первым медиа [по рекламным доходам], как и в большинстве стран мира». Веселов отметил, что за последние годы на рынке рекламы появляется все больше представителей малого и среднего бизнеса.

Очень быстро растут доходы медиа на мобильных устройствах, сказал председатель индустриального комитета IAB Russia по исследованиям Алексей Беляев. От пятой части до четверти аудитории пользуются медиа только с мобильных устройств, сказал он, сославшись на данные исследования Mediascope.

Расходы рекламодателей на радио выросли на 3% до 16,9 млрд руб., на прессу – сократились на 8% до 20,5 млрд руб. Гендиректор «Бюро тиражного аудита» Павел Мирошников отметил, что после пересмотра процедуры подсчета доходов СМИ они смогут вновь начать расти.

Расходы в сегменте Out of Home выросли на 9% до 41,9 млрд руб. Из них на наружную рекламу было потрачено 33,8 млрд руб. (+8%), на 28% выросли затраты на транзитную рекламу (4,6 млрд руб.), рекламу внутри помещений – на 7% до 2,5 млрд руб., рекламу в кинотеатрах – 2% до 1 млрд руб.

Основной источник роста доходов в наружной рекламе – цифровые носители, указывает гендиректор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин. За прошлый год количество медиафасадов выросло втрое, цифровых билбордов – вдвое, видеоэкранов – на 15%, указывает он. При этом доля цифровых носителей пока еще мала. По России она составила 18%, в Москве – 30%. Среднее значение в мире – 35%. А в Великобритании в прошлом году впервые доходы от цифровых форматов превысили доходы от классических щитов. Очевидно, что и в России будет происходить то же самое, прогнозирует Березкин.