Акции Dropbox подскочили на 50% после размещения



У основателей и первых инвесторов Dropbox есть все основания для радости Richard Drew / AP

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил облачному сервису Dropbox оценить в преддверии IPO свои акции выше и без того повышенного ранее диапазона. А после начала торгов в пятницу капитализация компании увеличилась почти на 50%.

Dropbox провела размещение акций по $21. Изначально компания установила ценовой диапазон в $16-18, однако повысила его на этой неделе до $18-20. Спрос на ее акции превысил предложение в 25 раз, сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом размещения. В последнее время было мало крупных технологических IPO, поэтому инвесторы с охотой подписывались на бумаги компании, которая уже имеет $1,1 млрд выручки (по итогам 2017 г.) и высокий потенциал роста, отмечает The Wall Street Journal.

Размер IPO составил $756 млн. По информации Financial Times, Dropbox продала акции более чем на $560 млн, бумаги еще на $193 млн разместили на бирже ее соучредители, ранние инвесторы и бывшие топ-менеджмеры. По цене IPO личная доля в компании ее генерального директора Дрю Хьюстона оценена в $2 млрд, а соучредителя Араша Фердоуси – в $800 млн. Венчурная компания Sequoia Capital, которая возглавила первый инвестиционный раунд Dropbox, владеет долей в размере $1,8 млрд. В Dropbox также вкладывались венчурная фирма Accel Partners и паевые фонды компаний Fidelity Investments и T. Rowe Price.

По итогам размещения Dropbox была оценена в $9,2 млрд. Однако торги начались по цене $29, и вскоре она поднялась до $31,34, т. е. почти на 50% по сравнению с ценой размещения. К 19.30 мск акции торговались по $29,9.

Dropbox была основана в 2007 г., в прошлом году ее убыток сократился на 46,7% до $111,7 млн. У нее более 500 зарегистрированных пользователей, большинство из которых работают с сервисом бесплатно, а платных подписчиков – около 11 млн. Ее пользователи могут хранить в «облаке» файлы и фотографии, делиться ими и совместно работать с ними.

«Я могу находиться где угодно в мире и иметь доступ к своему рабочему столу в офисе, – говорит Шон Стифел, управляющий портфелем Navy Capital, купивший акции в ходе IPO (цитата по FT). – Если вы, как и мы, считаете, что локально установленная технологическая инфраструктура уходит в прошлое, акции Dropbox – одна из очевидных стратегий, чтобы сыграть на этом».

Однако основатель инвестиционной фирмы 50 Park Investments Адам Сархан считает, что у сервиса нет уникальных конкурентных преимуществ и уникальных предложений, которые могли бы выгодно отличить его от других облачных хранилищ. Dropbox приходится конкурировать с облачными сервисами таких технологических гигантов, как Google, Apple, Amazon, поэтому в последние годы она стала активно работать с бизнес-клиентами, что позволило стабилизировать доходную базу.