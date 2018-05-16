Количество пользователей проводного интернета в России почти не растет

По сравнению с IV кварталом 2017 г. выручка провайдеров выросла на 1,5%, а количество абонентов — всего на 0,4% Smartmoney

В I квартале этого года розничный рынок проводного интернета в России достиг 33,8 млрд руб., а количество его пользователей — 32,7 млн. Это следует из отчета «ТМТ консалтинга». По сравнению с IV кварталом 2017 г. выручка провайдеров выросла на 1,5%, а количество абонентов — всего на 0,4%. В годовом исчислении рост этих показателей составил 3,9% и 3%, отмечает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.

По данным «ТМТ консалтинга», в январе-марте 37% российских абонентов обслуживал «Ростелеком», 11% – «Эр-телеком холдинг». МТС, «Вымпелком» и подконтрольный РЖД «Транстелеком» (ТТК) по количеству абонентов занимали 9%, 7% и 5% рынка. Абонентская база МТС и ТТК по сравнению с IV кварталом прошлого года выросла на 1,6%, «Вымпелкома» – на 1%, «Ростелекома» – на 0,2%, говорится в отчете. Количество абонентов «Эр-телекома» не изменилось.

То, что выручка растет быстрее, чем количество пользователей проводного интернета, Якименко объясняет постепенным переходом абонентов на более скоростные и, следовательно, более высокие тарифы. По ее словам, невпечатляющие темпы роста в I квартале связаны с сезонностью: большинство промо-акций провайдеров по привлечению абонентов проходит в конце года, а в январе-марте их активность снижается. Говорит Якименко и об общем насыщении рынка: в I квартале проникновение проводного интернета по российским домохозяйствам составило 58%.

Минкомсвязи еще не обнародовало данные об интернет-трафике на сетях российских операторов за I квартал. По итогам 2017 г. трафик проводного интернета в России вырос на 30% до 35,5 Пбайт, следует из материалов ведомства. При этом по данным, которые ранее приводила «ТМТ консалтинг», количество пользователей проводного интернета за год выросло на 4,3%.

Трафик мобильного интернета растет быстрее — в 2017 г. он увеличился почти на 86%. Однако в абсолютном выражении он достиг лишь 6,46 Пбайт.

Прирост базы абонентов фиксированного интернета практически остановился, согласен с аналитиками гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Но во второй половине этого года, возможно, новых подключений будет больше — в частности, за счет ввода в Москве новостроек, ожидает он. Росту числа новых подключений будет способствовать и реновация, рассчитывает Мирзабеков. По его словам, рост трафика сейчас действительно опережает рост количества абонентов. Этому способствует рост интереса к тяжелому контенту, например потоковому видео в онлайн-кинотеатрах, к онлайн-играм, а также увеличение количества облачных сервисов на рынке, перечисляет Мирзабеков. Способствует росту фиксированного трафика и увеличение количества мобильных устройств: все больше смартфонов и планшетов подключается к интернету по WiFi, объясняет он.