Технологии / Интернет и digital

«В контакте» лишит плагиаторов заработка

Копипастеры будут отключены от системы монетизации
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Социальная сеть «В контакте» решила защитить контент от копирования: с 15 июня она будет отключать от системы монетизации те сообщества, на которых проверка выявит большой процент плагиата, рассказал директор по маркетингу сети «В контакте» Александр Круглов.

Социальная сеть заинтересована в сотрудничестве с самыми интересными авторами, поэтому не только намерена защищать от плагиата их контент, но и делиться с ними доходами. С сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. «В контакте» выплатила более 1 млрд руб., сообщали представители социальной сети.

«В контакте» объявила, что начинает борьбу с плагиатом, осенью прошлого года – и тогда же запустила систему рекомендаций «Прометей». Чтобы неавторизованного копирования не происходило, алгоритм специально проверяет, оригинальный ли контент, перед тем как ставить контент в ленту «Прометея», объясняли представители социальной сети, и если контент позаимствован, алгоритм ставит в ленту первоисточник.

Теперь социальная сеть ужесточила требования: контролировать копирование контента будут и сообщества, где он размещен, и пользователи. Авторы, если обнаружат группы, где скопированы их посты и фотографии, смогут жаловаться администрации сети. Социальная сеть будет принимать и жалобы пользователей, если те обнаружат, что контент уже появлялся в другом сообществе: к жалобе надо будет приложить ссылку на оригинальный или ранее опубликованный контент, объясняет Круглов, а получив жалобу, модератор решит, действительно ли спорный контент изначально появился в другом блоге.

Если социальная сеть определит, что в группе большая часть контента сообщества – плагиат, то отключит сообщество от системы монетизации и запретит ему размещать рекламу. Оригинальным будет считаться только тот контент, который в первую очередь появился в социальной сети «В контакте». Если же сначала контент был опубликован на других сайтах или сервисах, необходимо ставить ссылку на оригинальный контент, предупреждает Круглов.

Жалобы от пользователей социальная сеть начнет принимать с 1 июня, с 15 июля будут вводиться санкции, заключает директор по маркетингу сети «В контакте».

Система не очень эффективна, так как сообщества воруют контент, в первую очередь, не только в группах в социальной сети, но в других сервисах, говорит основатель основатель сайта Breaking Mad и студии по производству контента «Мамихлапинатана» Залина Маршенкулова.

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Комментарии  ()
komandir
17:15 17.05.2018
Какая-то жесть уже. А если опубликован сначала на фейсбуке то пожизненный бан что-ли?
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