Барак Обама стал ТВ-продюсером

Вместе с женой они снимут сериалы и фильмы для Netflix

Обама собирается продюсировать для Netflix шоу с вдохновляющими историями Mike Theiler / REUTERS

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама заключили многолетнее соглашение с Netflix. Об этом сегодня сообщила сама стриминговая кинокомпания.

«Экс-президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетнее соглашение с тем, чтобы производить фильмы и сериалы для Netflix, в числе которых могут быть художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты», - говорится в сообщении официального Twitter Netflix. Экс-президентская чета создала компанию Higher Ground Productions, которая займется производством контента.

«Наша цель и надежда - помочь взрастить и направить талантливые, вдохновляющие, творческие голоса, укрепляющие взаимопонимание между народами, и дать им поделиться своими историями со всем миром», - цитирует The New York Times заявление Обамы. Руководитель Netflix по контенту Тед Сарандос заявил, что «необычайно горд» тем, что чета сделала его компанию «приютом для своих мощных способностей рассказчиков».

В начале мая NYT писала, что Обама находится в продвинутой стадии переговоров с Netflix. Он не собирается использовать компанию как платформу для ответа президенту Дональду Трампу или консерваторам, сообщила газета, а будет продюсировать шоу с мотивирующими историями. Конкретные названия шоу и их форматы пока обсуждаются, писала NYT. Такие шоу будут производится эксклюзивно для Netflix.

Netflix известен качественными и дорогими сериалами, в числе которых такие хиты, как научно-фантастический «Черное зеркало», хоррор «Очень странные дела» и политический «Карточный домик». У компании около 125 млн платных подписчиков по всему миру, базовый аккаунт стоит $8 в месяц.