Федор Бондарчук финансирует съемки фильмов криптовалютой

На «Притяжение-2» он рассчитывает собрать через блокчейн-платформу 75 млн рублей

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По словам Бондарчука, его «Притяжение-2» – лишь первый проект, предложенный инвесторам для софинансирования Евгений Разумный / Ведомости

Продюсеры фантастического фильма «Притяжение-2» рассчитывают собрать до 75 млн руб., или около 15% производственного бюджета картины, за счет блокчейн-платформы Cinemico, рассказал «Ведомостям» Федор Бондарчук. Создают сиквел фильма о прилете инопланетян в Москву кинокомпании Art Pictures и «Водород».

По словам Бондарчука, его «Притяжение-2» – лишь первый проект, предложенный инвесторам для софинансирования. Cinemico – открытая платформа, услугами которой могут пользоваться разные кинокомпании, а не только сама Art Pictures. Среди других проектов, которые Cinemico предложила инвесторам следующими, – «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове, который спродюсирует Бондарчук, «Пассажир» (фильм Art Pictures, Hype и «Водорода»), мультфильм «Баба Яга» от Glukoza Production.

Инвесторы проекта – сам Бондарчук, основатель ruNet Леонид Богуславский, бизнесмен и муж певицы Глюкозы Александр Чистяков, а также частный инвестор Михаил Курбатов. Размер инвестиций в проект они не раскрывают.