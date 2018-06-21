Facebook начал тестировать платные группы

Подписка будет стоить от $5 до $30 в месяц

На начальном этапе Facebook не будет претендовать на комиссию за платные подписки к группам, пишет Gizmondo Максим Стулов / Ведомости

Facebook начал тестировать платный доступ к группам по подписке, сообщила компания в собственном блоге.

Сейчас администраторы популярных групп используют сторонние каналы монетизации, создавая отдельные закрытые группы, доступ к которым дается за плату. Теперь Facebook намерен интегрировать платные группы в свою экосистему и взимать плату через мобильные приложения соцсети на операционных системах iOS и Android. Подписка будет стоить от $4,99 до $29,99 в месяц.

Пока в тесте будет участвовать маленькое число групп. Одна из них – Organize My Home («Наведи порядок в моем доме») – создана Сарой Мюллер, администратором большой группы Declutter My Home («Разгреби мой дом»), доступ к которой остается бесплатным. За $14,99 в месяц подписчикам будут доступны специальные списки задач, дополнительные видеоролики и личные консультации, цитирует Facebook слова Мюллер.

Платные группы будут работать следующим образом. Пользователь должен быть участником «большой» бесплатной группы, в которой администратор платной группы размещает платные опции и примеры платного контента с указанием цены. Если пользователь бесплатной группы соглашается вступить в платную группу, ежемесячный платеж списывается сразу же. Отменить подписку можно будет только помесячно, чтобы избежать злоупотреблений, пишет TechCrunch. В целом система напоминает краудфандинговую платформу Patreon, отмечает ресурс.

На начальном этапе Facebook не будет претендовать на комиссию за платные подписки к группам, пишет Gizmondo. Сейчас за покупки внутри приложений комиссию взимают владельцы магазинов приложений (Apple берет 30% стоимости подписки за первый год и 15% за последующие). Ожидается, что Facebook станет брать часть доходов с администраторов групп в будущем, когда и если явление станет массовым, отмечает ресурс. Сегодня функционалом групп в соцсети пользуются более миллиарда человек.

Тестирование должно показать, смогут ли администраторы групп создавать достаточно ценный для пользователей платный контент, говорит директор Facebook по продуктам для групп Алекс Див. «У них есть идеи на этот счет. Посмотрим, что из этого получится», – говорит он.