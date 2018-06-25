Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Softline получил редкую оценку
IT-холдинг Softline получил кредитный рейтинг Standard & Poor’s
Для российского IT-сектора публичный рейтинг – большая редкость
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Возможно, компания получала рейтинг для выпуска новых бондов на лучших условиях, предполагает совладелец IT-холдинга «Айти» Тагир Яппаров
Softline
Российский IT-холдинг Softline получил кредитный рейтинг международного агентства Standard & Poor’s (S&P), говорится в отчете S&P. Агентство присвоило кредитный рейтинг В кипрской Axion Holding Cyprus, которая консолидирует активы Softline.
Кредитные рейтинги международного агентства – редкость для российского IT-рынка: Moody’s, Fitch и S&P не рейтингуют IT-компании, подтвердили «Ведомостям» старший аналитик Moody’s Юлия Прибыткова, аналитик Fitch Вячеслав Буньков и представитель S&P. Последний раз на российском IT-рынке кредитный рейтинг получала компания «Ситроникс» перед выходом на IPO, вспоминает Прибыткова. Позже он был отозван.
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