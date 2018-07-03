Российские кинотеатры потеряли 7,5% сборов в первом полугодии

"Мстители: война бесконечности" стал самым кассовым фильмом в России в первой половине 2018 г. Marvel

За первые шесть месяцев 2018 г. жители России потратили на билеты в кинотеатры 27,4 млрд руб., что на 7,5% меньше, чем за аналогичное полугодие 2017 г., подсчитал журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Число билетов также снизилось – на 7,3% до 108 млн штук. В I квартале этого года кинокасса также была ниже, чем в том же периоде 2017 г.

Российские кинотеатры впервые в истории показывают отрицательную динамику по продажам билетов за целое полугодие, убедились «Ведомости», изучив архивные данные «Бюллетеня кинопрокатчика». С конца 90-х гг. кинокасса могла падать в отдельные месяцы, но в целом за полгода всегда росла.

Как указывает «Бюллетень кинопрокатчика», снижение сборов в России в первом полугодии 2018 г. связано с проседанием кассы иностранного кино. Зарубежные фильмы обеспечили 62,5% от всех сборов полугодия, но собрали только 17,1 млрд руб., что на 25,8% меньше, чем годом ранее.

И, напротив, отечественные фильмы в первом полугодии собрали 10,3 млрд руб., или на 55% больше, чем годом ранее. В результате доля русского кино выросла с 22% до 37,5%.

Иностранное кино начало недобирать в России еще в прошлом году. В 2017 г. национальная кинокасса выросла на 9,7% до 53,8 млрд руб. – это самый высокий прирост за последние три года. Но практически весь этот рост обеспечили отечественные фильмы (+49%), тогда как сборы зарубежных фильмов стагнировали (+1,2%).

Самые кассовые фильмы в России