Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Победные каникулы Голливуда

Отсутствие «Мстителей» мало помогло российскому кино

Сборы 9 мая остались такими же, как и в предыдущие выходные
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В День Победы 9 мая кинотеатры в России не показывали один из крупнейших релизов этого года – «Мстители: Война бесконечности» студии Disney. Фильм вышел в прокат в начале мая и уже поставил рекорд кассовых поступлений за первый уикенд показа – собрал почти 1 млрд руб.

Крупнейшие киносети сами предложили Министерству культуры отказаться от показа этого комикса в День Победы – опасались, что в противном случае чиновники решат, что российскую премьеру блокбастера нужно показать после майских праздников. Министр культуры Владимир Мединский уже несколько лет говорит о необходимости переносить голливудские релизы, чтобы защитить значимые российские премьеры. В 2017 г. у министерства появились полномочия утверждать предложенную прокатчиком дату премьеры фильма или сдвигать ее. Также министр неоднократно говорил о необходимости введения в российских кинотеатрах каникул от Голливуда – например, на новогодние и майские праздники.

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