Отсутствие «Мстителей» мало помогло российскому кино
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В День Победы 9 мая кинотеатры в России не показывали один из крупнейших релизов этого года – «Мстители: Война бесконечности» студии Disney. Фильм вышел в прокат в начале мая и уже поставил рекорд кассовых поступлений за первый уикенд показа – собрал почти 1 млрд руб.
Крупнейшие киносети сами предложили Министерству культуры отказаться от показа этого комикса в День Победы – опасались, что в противном случае чиновники решат, что российскую премьеру блокбастера нужно показать после майских праздников. Министр культуры Владимир Мединский уже несколько лет говорит о необходимости переносить голливудские релизы, чтобы защитить значимые российские премьеры. В 2017 г. у министерства появились полномочия утверждать предложенную прокатчиком дату премьеры фильма или сдвигать ее. Также министр неоднократно говорил о необходимости введения в российских кинотеатрах каникул от Голливуда – например, на новогодние и майские праздники.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}