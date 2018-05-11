Отсутствие «Мстителей» мало помогло российскому кино

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Отсутствие «Мстителей» (на фото кадр из фильма) на экранах 9 мая не сильно повлияло на сборы отечественного военного кино Marvel

В День Победы 9 мая кинотеатры в России не показывали один из крупнейших релизов этого года – «Мстители: Война бесконечности» студии Disney. Фильм вышел в прокат в начале мая и уже поставил рекорд кассовых поступлений за первый уикенд показа – собрал почти 1 млрд руб.

Крупнейшие киносети сами предложили Министерству культуры отказаться от показа этого комикса в День Победы – опасались, что в противном случае чиновники решат, что российскую премьеру блокбастера нужно показать после майских праздников. Министр культуры Владимир Мединский уже несколько лет говорит о необходимости переносить голливудские релизы, чтобы защитить значимые российские премьеры. В 2017 г. у министерства появились полномочия утверждать предложенную прокатчиком дату премьеры фильма или сдвигать ее. Также министр неоднократно говорил о необходимости введения в российских кинотеатрах каникул от Голливуда – например, на новогодние и майские праздники.