Чем новый владелец The Los Angeles Times собирается помочь американской демократии

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Патрик Хуан Синьсян Tyrone Siu / Reuters

Знаменитую во всем мире газету The Los Angeles Times купил врач и бизнесмен китайского происхождения, миллиардер Патрик Хуан Синьсян. Это его вклад в защиту американской демократии

Китаец родом из Африки переехал в США и пробился в число богатейших людей планеты. Путь его был непрост: с ним судился родной брат, его пациент покончил с собой, его подозревали в попытке нажиться на больных раком. Даже соседи по престижному району Лос-Анджелеса были им недовольны. Но его лекарство против рака стало хитом, а имя самого Синьсяна постоянно попадает на страницы прессы. То он покупает долю в бейсбольном клубе Los Angeles Lakers, то вкладывает сотни миллионов в перекройку медицинской системы страны, то приходит на помощь известной газете, переживающей финансовые трудности.

С газетой с детства

В июне Синьсян купил у компании Tronc газеты The Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune и несколько других мелких местных изданий вроде Glendale News-Press. Сделка оценивается в $0,5 млрд. Состояние Синьсяна, по оценке Forbes, $7,5 млрд.

The Los Angeles Times (LAT) основана в 1881 г. За период с 1942 г. она получила 44 Пулитцеровских премии. По данным Alliance for Audited Media, число ежедневных подписчиков издания составляет около 440 000 человек (воскресного выпуска – 690 000). Ежемесячное число уникальных пользователей сайта latimes.com, согласно данным Comscore – 33 млн.

«По мне, так это кульминация американской мечты иммигранта», – прокомментировал сделку Синьсян в официальном заявлении, опубликованном в LAT. О миссии своих изданий он сказал так: «Я считаю, что фейковые новости – рак нашего времени, соцмедиа – механизм распространения метастазов. Институты вроде The [Los Angeles] Times и [The San Diego] Union-Tribune необходимей, чем когда-либо. Они должны быть бастионами редакторской принципиальности и независимости, если их цель – защищать нашу демократию и служить противоядием дезинформации».