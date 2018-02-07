У газеты The Los Angeles Times сменится владелец

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Росреестр назвал число проданных квартир в новостройках в России в прошлом году

В 2017 г. в России было зарегистрировала 699 500 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 0,3% меньше, чем в 2016 г. Такие данные приводятся в сообщении Росреестра.

По данным ведомства, больше всего в прошлом году было продано квартир в Московской области (около 95 000 ДДУ). На втором месте - Москва (71 300 ДДУ), на третьем - Санкт-Петербург (около 63 000 ДДУ). В пятерку лидеров по продажам квартир в новостройках также вошли Краснодарский край (49 300 ДДУ) и Ленинградская область (35 700 ДДУ).

Самые большие темпы роста продажи нового жилья в прошлом году показали Архангельская область и Ненецком автономный округ (на более 87% или на 2 200 ДДУ), Крым и Севастополь (рост около 85% или на 1 7000 ДДУ). На третьем месте Удмуртия - рост на 68% (или на более 3 700 ДДУ).

Ранее Росреестр сообщал, что общее число учетных действий с объектами недвижимости в России составило 17,8 млн. При этом в Москве в прошлом году было зарегистрировано рекордное число ДДУ. Относительно прошлого года показатель вырос на 52%.