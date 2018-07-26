Редакции Forbes закрыли доступ к сайту этого журнала

Возможно, отключение редакции от сайта связано с тем, что ранее журналисты опубликовали на нем текст «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магамедовых Максим Стулов / Ведомости

После 18.00 редакция российского Forbes осталась без доступа к сайту этого журнала - forbes.ru, рассказал «Ведомостям» источник в редакции. По его словам, сотрудники редакции не могут войти в систему публикации под своими логинами и паролями. Выпускающий редактор Forbes Екатерина Еременко опубликовала у себя в Facebook скрин из системы, где указано, что она как пользователь заблокирована или не активирована. В посте она передает привет владельцу российской версии Forbes Александру Федотову. Издатель ничего не сообщил редакции об отключении от издательской системы, говорит источник «Ведомостей», и ничего не объяснил: «Получается, с этого момента журналисты Forbes не несут никакой ответственности за то, что происходит на сайте журнала».

Шеф-редактор сайта Forbes Ирина Мокроусова от комментариев отказалась. Представитель ИД ACMG, который издает Forbes в России, пока на запрос «Ведомостей» не ответил.

Возможно, отключение редакции от сайта связано с тем, что ранее журналисты опубликовали на нем текст «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магамедовых. Вчера журналисты выяснили, что этот текст не вышел в печатном номере Forbes, несмотря на то что статья была утверждена и. о. главного редактора журнала Николаем Мазуриным. Сегодня он обратился в связи с этим фактом в прокуратуру Москвы.

Представитель издателя ACMG заявил «Ведомостям», что текст перенесен, поскольку вызвал замечания у юридической службы ИД: «Публикация вызовет серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации <...> и, как следствие, экономические риски, связанные с компенсацией морального вреда, убытков, а также расходов на судебный процесс, что неминуемо понесет экономические, репутационные и этические риски для журнала». Впрочем, представитель «Суммы» Зиявудина Магомедова заявил «Ведомостям», что у компании и ее владельцев не было претензий к журналу на этапе подготовки статьи об их бизнесе, не возникло этих претензий и после того, как в компании прочли текст, опубликованный на сайте Forbes.