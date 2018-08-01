Каршеринговые приложения оказались уязвимы для хакеров
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«Врезались в столб? Снесли бабульку и остановку? Не беда! Вся ответственность с вас снимается...» – пример такого рекламного объявления о продаже украденных аккаунтов в каршеринговых приложениях приводится в исследовании «Лаборатории Касперского» о надежности этих сервисов. Проанализировав 13 Android-приложений для каршеринга, в том числе и российских (каких, не называется), аналитики обнаружили, что все они содержат киберугрозы. Воспользовавшись уязвимостью, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за его счет, следить за маршрутами передвижения пользователя и даже угонять автомобили, вытекает из исследования. Взлом также может осуществляться для кражи и перепродажи персональных данных.
Угнанный аккаунт может пригодиться тем, у кого нет водительского удостоверения или кому службы безопасности приложений отказали в регистрации. Аккаунты стоят 1500–5000 руб. в зависимости от каршеринговой службы.
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