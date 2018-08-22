Технологии / Медиа

Печатная версия журнала SNC будет закрыта

Издательский дом ACMG объяснил это реструктуризацией активов
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Главный редактор журнала SNC Наталья Архангельская покидает свой пост, написала она на своей странице в Facebook: «Все правда. Я покидаю SNC, это была лучшая работа в моей и нашей жизни. Бренд SNC будет жить».

Представитель издательского дома ACMG Дмитрий Озман подтвердил это «Ведомостям» и сообщил, что издательский дом принял решение закрыть печатную версию журнала. Озман объяснил это реструктуризацией портфеля брендов. Журналы Numero и Interni также прекратят выпускать глянцевые версии: с октября они начнут выходить в виде альбомов, сообщает издательский дом.

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