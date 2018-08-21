Прокуратура отказалась расследовать дело о подмене статьи в Forbes

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Максим Стулов / Ведомости

Пресненская межрайонная прокуратура Москвы не стала расследовать дело о несанкционированной замене в августовском номере журнала Forbes одной статьи на другую. Соответствующий ответ направлен журналистам издания, рассказал «Ведомостям» сотрудник органов прокуратуры. Проверка нарушений закона о СМИ не относится к компетенции прокуратуры, поэтому материалы направлены в профильное ведомство – Роскомнадзор, уточнил собеседник «Ведомостей».

Шеф-редактор Forbes Николай Мазурин, который и подал в прокуратуру жалобу о вмешательстве в деятельность редакции, подтвердил это «Ведомостям»: «Я пока не видел сам ответ, но по телефону сотрудники прокуратуры сообщили мне то же самое». Представитель Пресненской прокуратуры несколько дней не отвечал на звонки «Ведомостей».