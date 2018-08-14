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Журналисты Forbes перестанут ходить на работу

Им две недели не платят зарплату
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Многие журналисты российского Forbes со среды, 15 августа, перестанут выходить на работу, если не получат зарплату, рассказали «Ведомостям» три сотрудника редакции. О своем намерении журналисты письменно предупредили владельца издательского дома ACMG (издает журналы Forbes, L’Officiel, SNC, Numero и др.) Александра Федотова еще 10 августа, говорят собеседники «Ведомостей».

В уведомлении на имя Федотова журналисты сослались на статью 142 Трудового кодекса, говорят источники «Ведомостей»: по этой статье в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней работник имеет право, письменно известив работодателя, не выходить на работу до выплаты зарплаты. Точное число людей, которые уведомили Федотова о невыходе, источники не назвали – они говорят, что это больше двух третей редакции.

Представитель ACMG не ответил на звонки «Ведомостей». Исполняющий обязанности главного редактора Forbes Андрей Золотов сообщил, что сегодня редакция работает и сдает номер, другой информации у него нет.

Шеф-редактор журнала Николай Мазурин подтвердил, что тоже направил уведомление о приостановке работы. Тем не менее завтра он будет в редакции, поскольку необходимо сдать сентябрьский номер журнала: тексты в него готовы, осталось его сверстать.

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