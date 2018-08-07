Издатель Forbes обвинил бывшего главного редактора в разглашении коммерческой тайны

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Александр Федотов (на фото) подал два иска к бывшему главному редактору журнала Forbes Николаю Ускову Олег Яковлев / RBC / TASS

Александр Федотов, владеющий издательским домом ACMG (издает в России журналы Forbes, L’Officiel, SNC и др.), 3 августа подал два иска к бывшему главному редактору российского Forbes Николаю Ускову, сообщил «Ведомостям» директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман. Причиной исков стали заявления Ускова в интервью Наталье Синдеевой на телеканале «Дождь», уточнил Озман.

Первый иск к Ускову – о защите чести и достоинства Федотова, второй – о разглашении бывшим главным редактором Forbes коммерческой тайны, уточнил представитель ACMG. По его словам, разглашением коммерческой тайны Федотов считает следующие слова в интервью Ускова на «Дожде»: «…один клуб с [председателем ЦБ] Эльвирой Набиуллиной – это порядка был пяти миллионов». «Ведомости» убедились, что Усков произнес данную фразу в ходе интервью. Также в этом же интервью Усков распространяет сведения, которые, по мнению адвокатов ACMG, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Федотова, говорит Озман, но деталей не раскрывает. По каждому иску Федотов просит бывшего сотрудника выплатить символическую сумму – 1 руб. в качестве компенсации: «Нам важно, чтобы суд признал сами факты, что Усков опорочил репутацию Федотова и нарушил закон, раскрыв коммерческую тайну компании», – говорит Озман.

На момент публикации в картотеке дел на сайте Останкинского районного суда Москвы был только один иск Федотова к Ускову – о защите чести, достоинства и деловой репутации (зарегистрирован 3 августа). Вечером в понедельник Усков сказал «Ведомостям», что ему ничего не известно о судебных претензиях Федотова.

Как увольняли Ускова

Усков был главным редактором российского Forbes в январе 2016 – июне 2018 г. Эльвира Набиуллина выступала на Forbes Club в апреле 2017 г.

Владелец журнала и редактор сильно конфликтовали в последний год работы Ускова, рассказывали источники, близкие к Forbes. ACMG назвал причинами увольнения Ускова неудовлетворенность качеством его работы, систематические нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части «неконкуренции» – редактор якобы неоднократно принимал участие в мероприятиях других брендов, хотя не имел права делать это. Сам Усков с озвученными причинами расторжения контракта не согласился, он заявил СМИ и писал в Facebook, что его увольнение – результат давления владельца на редакцию Forbes, в том числе попыток Федотова снимать тексты из журнала.

После увольнения Усков через суд потребовал от бывшего работодателя восстановить его в должности, признать незаконными дисциплинарные взыскания, выплатить зарплату за период от увольнения до восстановления в должности и моральную компенсацию в размере 50 000 руб. Рассмотрение его иска в Пресненском суде пока не началось.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», указывают что ACMG будет непросто доказать в суде раскрытие коммерческой тайны.