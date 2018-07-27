В русском Forbes пропала статья и нашелся новый главный редактор

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В свежем номере Forbes оказались пропущены некоторые буквы Денис Гришкин / Ведомости

Новым исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначен Андрей Золотов, объявили редакции журнала вечером 26 июля представители издательского дома (ИД) ACMG, который выпускает Forbes в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника журнала и подтвердил представитель ACMG.

Прежний и. о. главного редактора Forbes Николай Мазурин не проработал в этой должности и двух месяцев. Он сменил Николая Ускова, которого владелец ACMG Александр Федотов уволил в июне за «неудовлетворительное качество работы». Усков называет причиной конфликта постоянное вмешательство Федотова в дела редакции.