Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Forbes. Инструмент иллюзиониста

В русском Forbes пропала статья и нашелся новый главный редактор

Редакция пожаловалась в прокуратуру
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Новым исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначен Андрей Золотов, объявили редакции журнала вечером 26 июля представители издательского дома (ИД) ACMG, который выпускает Forbes в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника журнала и подтвердил представитель ACMG.

Прежний и. о. главного редактора Forbes Николай Мазурин не проработал в этой должности и двух месяцев. Он сменил Николая Ускова, которого владелец ACMG Александр Федотов уволил в июне за «неудовлетворительное качество работы». Усков называет причиной конфликта постоянное вмешательство Федотова в дела редакции.

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